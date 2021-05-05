Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu mahallesi Seyyad Hamza Sokakta meydana geldi. Ağabey Rahim Arslan, evlerinin önünde oturan kardeşi Uğur Arslan'ı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve girmesini söyler. Uğur Arslan'ın eve girmeyeceğini söylemesi üzerini kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Arslan, yanında taşıdığı bıçakla ağabeyini defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahim Arslan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Rahim Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş Uğur Arslan, suç aleti bıçakla birlikte Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor