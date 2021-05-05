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Giriş Tarihi: 5.5.2021 22:46

Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

’da 19 yaşındaki Uğur Arslan, eve girmesi konusunda kendisini uyaran ağabeyi 35 yaşındaki Rahim Arslan’ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu mahallesi Seyyad Hamza Sokakta meydana geldi. Ağabey Rahim Arslan, evlerinin önünde oturan kardeşi Uğur Arslan'ı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eve girmesini söyler. Uğur Arslan'ın eve girmeyeceğini söylemesi üzerini kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Arslan, yanında taşıdığı bıçakla ağabeyini defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahim Arslan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Rahim Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş Uğur Arslan, suç aleti bıçakla birlikte Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

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Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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