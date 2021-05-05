Eve girmesini söyleyen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahim Arslan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Rahim Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı kardeş Uğur Arslan, suç aleti bıçakla birlikte Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor