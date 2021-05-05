Üstgeçit çöktü: 23 ölü 70 yaralı

Meksika'da metro üstgeçidinin, üzerinden tren geçerken çökmesi sonucu 23 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Başkent Meksiko City'de metro treni Olivio İstasyonu'ndan yolcu aldıktan 200 metre sonra bir kısmı bakımda olan üstgeçit çökünce yola düştü. 5 metre yükseklikten düşen vagonlar geçidin altında bulunan 2 araca ağır hasar verdi.Ölen 23 kişi arasında çocukların da olduğu belirtilirken yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle saatler süren arama kurtarma çalışması yapıldı. Ekipler merdiven yardımıyla vagonların içinde sıkışıp kalan biri olup olmadığını kontrol etti. Meksiko City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da olay yerine giderek facia hakkında bilgi aldı. Olay Meksika'da büyük üzüntü yaratırken sosyal medya kullanıcıları kazanın görüntülerini milyonlarca kez paylaştı. Başta komşuları olmak üzere birçok ükeden Meksika için 'Geçmiş olsun' mesajları yayımlandı.