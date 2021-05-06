Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi...

"ÇOCUKKEN İZİNSİZ ALDIĞIM ÜRÜNLERİN ÜCRETİ" YAZDI

Yapılan davranışın kendisini çok etkilediğini belirten Akıncı, "Sabah işyerime geldiğimde kapıyı açacağım sırada kapıya bir zarfın sıkıştırılmış olduğunu gördüm, sonra merak ettim içini açtım. İçerisinde 500 TL para ve bir not vardı. Notu okuduğumda; 'Çocuk yıllarımda arkadaşlarıma uyup bakkalınızdan izinsiz çikolata, bisküvi, küçük ürünler birkaç sefer almışım.

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Hakkınızı helal edenin' şeklinde yazı vardı. Sanıyorum bu daha önceden herhalde bir problem olmuş ama daha sonra vicdan yapıp bu olayla ilgili kendinin bir değerlendirmesini yapmış. Ve kendisine göre bir anlamda hakkının helal etmesini şeklinde bir yorum düşündüm.