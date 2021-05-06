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Giriş Tarihi: 6.5.2021 10:57

Barkod okuyucu sistemi ile tasarruf

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Barkod okuyucu sistemi ile tasarruf

, araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere aldığı yedek parçaların muhafaza edildiği depolarda barkod sistemine geçti.

Van Büyükşehir Belediyesi, kendi işgücünden maksimum düzeyde faydalanarak tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Makine İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Stok ve ambarlar yedek parça depolarında barkod sistemini uygulamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinin öz mal araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanan malzemeler, artık barkod okuyucu sistemi ile giriş ve çıkışları yapılıyor. Bütçe açısından da büyük tasarruf sağlayan barkod sistemi sayesinde depolara giriş-çıkışı yapılan malzemelere de daha rahat ulaşılabilecek.

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Barkod okuyucu sistemi ile tasarruf
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