Araç içerisinde kaymakamla bir kadının cinsel birliktelik yaşadığını fark eden çocuk yoluna devam ettiği sırada aracın içindeki kaymakam, 'Ne bakıyorsun utanmıyor musun?' şeklinde sözler söyledi. Bunun üzerine küçük U., 'Sen utanmıyor musun? ;Evler var burada. Bek benim gibi çocuklar bu yoldan geçiyor, aileler var' şeklinde tepki gösterdi. Kaymakam, 'Yürü lan bacaklarını kırarım' diyerek tehditler savurunca U., '155'i arıyorum' şeklinde polemiğe girdi.