Minik Miray'ın kahreden ölümü! Pencereden düştü

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen küçük Miray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'na defnedildi.