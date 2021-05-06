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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 6.5.2021 11:34 Son Güncelleme: 6.5.2021 11:45

SON DAKİKA | 'da korkutan ! ve

SON DAKİKA | Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'da 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. , Van'da meydana gelen deprem hakkında bilgi verirken depremin merkez üssünün Tuşba ilçesi, şiddetinin ise 3.5 olduğunu duyurdu. de Van depremine ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin şiddetinin 3.8 olduğunu duyururken 5 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken kısa süreli bir panik yaşandı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri

Son dakika haberleri... Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da bir deprem meydana geldi. AFAD, Van depremi hakkında bilgi verirken merkez üssünün Tuşba ilçesi, şiddetin ise 3.5 olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre, Van'da meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

VAN'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 3.8 şiddetinde ve 5 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından kısa süreli bir panik yaşanırken herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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SON DAKİKA | Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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