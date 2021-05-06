SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Van'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'da bir deprem meydana geldi. AFAD, Van depremi hakkında bilgi verirken merkez üssünün Tuşba ilçesi, şiddetin ise 3.5 olduğunu duyurdu. AFAD verilerine göre, Van'da meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin 3.8 şiddetinde ve 5 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Depremin ardından kısa süreli bir panik yaşanırken herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ