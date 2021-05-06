Tarihi zindanlar turizme açılıyor

Milattan önce 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen, Abbasiler, Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Harput Kalesinde (Süt Kalesi) kazı, restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, bir yandan da restorasyonu tamamlanan mekanlar turizme açılıyor. 2005 yılında Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında, mahalle mektebi, çeşitli ticarethane ve atölyeler, tüneller, 120 basamaktan oluşan ve 36 metre aşağı inen bir zindan bulundu. 1123 yılında Kudüs Kralı 2. Baudouın'nin de hapsedildiği bilinen zindan yapılan çalışmalar sonucunda restore edildi.

BU YIL TURİZME AÇILACAK

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı ve Harput kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, restorasyonu tamamlanan zindanın bu yıl turizme açılacağını söyledi. Aytaç, "Harput kalesi içerindeki çok sayıdaki zindandan birisi içerisinde bulunmaktayız. Burası Urartu döneminde su sarnıcı olarak açılmış, doğal kütleler içerisine, 120 basamakla inilen 3 tane havuzu olan bir mekân. Artuklu döneminde Haçlı kontu Baudouın'nin de hapsedildiği zindan olarak da meşhurdur. Kışın ve baharda yağışlarla doldurulan bu sarnıç daha sonra su bitince gıda deposu olarak kullanılmıştır. Zaman zaman zindan olarak kullanıldığı da bilinmektedir. 2021 yılının eylül ayında içinde bulunduğumuz bu sarnıcın aydınlatma, kamera sistemi, merdiven basamaklarının onarımıyla turizme açmayı planlamaktayız. Son yıllarda kültür turizmi ekonomik getiri olarak en önemli alanlardan birisi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bu konuya önem veriyor. Kazılara destek veriyor. Elazığ Valiliğimizin, özel idarenin ve Üniversitenin desteği ile yaptığımız bu çalışmalar turizm aşamasına gelindi. Bulunduğumuz zindanın dışında diğer zindanların da restorasyonunu yapıp 2021 yılında onları da turizme açmayı planlıyoruz. İki tane açık hava sunağı da bu yıl restorasyon programı içerisinde yer alacaktır. Böylece Harput hak ettiği UNESCO Yedek listesinden asil listeye giderken turizm getirisini de elde ederek yürüyecektir. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.