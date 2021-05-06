Türk turizmini karalama haberi asılsız çıktı

GÖZALTI YOK SADECE UYARILDI

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Göcek'te tatillerini geçiren Ukraynalı turistlerin, bir yatta uygunsuz fotoğraf çekimi yaptıkları için gözaltına alındığı asılsız çıktı. Yetkililer, Ukraynalı tatilcilerin, fotoğraf çekiminden dolayı güvenlik ekipleri tarafından sadece uyarıldığını bildirdi. Ayrıca, Ukraynalı turistlerin çoktan Türkiye'den ayrıldığının bilgisi alındı. Türk turizmini karalamaya yönelik yapılan maksatlı yalan haberler boşa çıkarılmış oldu.