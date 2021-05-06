Türk turizmini karalama haberi asılsız çıktı

Türk turizmini karalama kampanyaları boşa çıkarıldı. Rus haber ajansı RİA'nın servis ettiği, ülke turizminin markası olan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yat merkezi Göcek'te tatil yapan Ukraynalı turistlerin, gözaltına alındığı haberi asılsız çıktı. Türkiye'de bazı odaklar tarafından fonlanan haber sitelerinde de yer alan, 'bir yatta soyunarak uygunsuz fotoğraf çeken Ukraynalı kadınların gözaltına alındığı' yönündeki haber yalanlandı. Konuyla ilgili olarak yetkililer, turistlerin gözaltına alınmadığını, vatandaşların şikayeti üzerine sadece uzaktan uyarıldığını açıkladı.
GÖZALTI YOK SADECE UYARILDI
Yetkililerden alınan bilgilere göre, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Göcek'te tatillerini geçiren Ukraynalı turistlerin, bir yatta uygunsuz fotoğraf çekimi yaptıkları için gözaltına alındığı asılsız çıktı. Yetkililer, Ukraynalı tatilcilerin, fotoğraf çekiminden dolayı güvenlik ekipleri tarafından sadece uyarıldığını bildirdi. Ayrıca, Ukraynalı turistlerin çoktan Türkiye'den ayrıldığının bilgisi alındı. Türk turizmini karalamaya yönelik yapılan maksatlı yalan haberler boşa çıkarılmış oldu.
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Ayrıca özel yatta uygunsuz görüntülerle tepki toplayan Ukraynalı turist kadınlardan bir tanesi önce sosyal medya hesabında o güne dair paylaştığı çıplak fotoğrafları kaldırdıktan kısa bir süre sonra da sosyal medya hesabını tamamen kapattı.