Uzmanlar uyardı! Biyometrik sahteciliğe dikkat

Ülkemizde Temmuz ayından bu yana uzaktan müşteri edinimine dair pek çok regülasyon yayınlanıyor. Bu regülasyonlardan sonuncusu ise bankalar başta olmak üzere finansal kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri, faktöring şirketleri, ödeme kuruluşları 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yükümlülük altına giren tüm kurumların müşteri edinme ve tanıma süreçlerini uzaktan gerçekleştirebilmelerinin önü açıldı. Son dönemde kamuoyunun gündeminde oldukça yer eden uzaktan müşteri edinimi konusunda hızlı aksiyon alınmaya başladı. Bankalar uzaktan müşteri kabulü hizmetini BDDK tebliğ esaslarında devreye aldı.

KRİMİNAL TEKNOLOJİ OLARAK GÖRÜLMELİ



BDDK ve BTK ile tam uyumlu tek yerli milli 'uzaktan kimlik doğrulama' teknolojisini geliştiren Papilon Savunma'nın Genel Müdürü Oral Tuntaş, bu sisteme kriminal teknoloji boyutuyla yaklaşılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sistemde kriminal inceleme teknolojileri kullanılırsa güvenliğin artacağını ifade eden Tuntaş, "Aynı kriminal tespiti görüntü işleme ile yapar gibi, kimlik üzerindeki bilgilerin türlü güvenlik unsurlarıyla tespit edilerek ilerlemesi sağlanmalı" dedi.