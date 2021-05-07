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Giriş Tarihi: 7.5.2021 10:36 Son Güncelleme: 7.5.2021 10:44

Kadınların kavgası kamerada! Kimse ayıramadı

İHA
Kadınların kavgası kamerada! Kimse ayıramadı

’ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında bulunan lüks bir site önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı.

Güvenlik görevlileri de ayıramadı. Kadınların saç baş kavgası kamerada | Video

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kadınların kavgası kamerada! Kimse ayıramadı
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