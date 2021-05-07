Kadınların kavgası kamerada! Kimse ayıramadı

Güvenlik görevlileri de ayıramadı. Kadınların saç baş kavgası kamerada | Video

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı. Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı. Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.