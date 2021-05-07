Ünlü şair, Kovid’e yenildi

Sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, geçirdiği ameliyat sonrasında koronavirüse yakalandı. 63 yaşındaki usta yazar doktorların tüm çabalarına karşın hayatını kaybetti. Kariyerine birçok başarı sığdıran Öztürk, sevenlerini yasa boğdu. Hikâyeleri farklı dillere de çevrilen Öztürk'ün birçok eseri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı. Usta edebiyatçının "Düştüm Kâbe Yollarına" adlı şiiri Ender Doğan tarafından, "Efsunlu Şehir" adlı şiiri ise Amir Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına alındı. Hüseyin Emin Öztürk, Kınalı Kuzu adlı eseriyle 1979'da Gerçek dergisinin "Çocuk Hikâyesi Yarışması"nda birinci oldu. Yaralı Keklik adlı eseriyle Kültür Bakanlığı'nın 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, Gül Ağacı ve Çiğdem Çiçekleri adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliği'nin 1988 yılı "Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü"nü aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Öztürk'ün vefatıyla ilgili olarak taziye mesajı paylaştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise Öztürk'ün "Düştüm Kâbe Yollarına" şiirini paylaşarak, "Hüseyin Emin Öztürk abi de göçtü bu dünyadan. Rahmet olsun" dedi. İbrahim Sadri de üzüntüsünü Twitter'da, "Bende hakkı vardır. Allah rahmet eylesin" ifadeleriyle anlattı.