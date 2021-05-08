18 yaşından küçük çocuğa uyuşturucu sattırıyorlardı! Yakalandılar

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 18 yaşından küçük bir çocuğa uyuşturucu madde satışı yaptıran yedi kişiyi gözaltına aldı. 1.5 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. İddialara göre; 18 yaşından küçük bir çocuğa uyuşturucu madde satışı yaptırılan bir adrese baskın yapıldı. U.Ç., A.Ö., S.Ç., M.Y.T., İ.C., M.B. ve A.Ü. isimli yedi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 395 gram uyuşturucu madde, paketlenerek tek tek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 lira nakit para, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 43 mermi ele geçirildi. Şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.