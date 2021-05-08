36 ilde nüfusun yüzde 20’si aşılandı

Sağlık Bakanlığı'nın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, 6 Mayıs saat 22.35 itibarıyla ülke genelinde 14 milyon 437 bin 554'ü birinci doz, 10 milyon 129 bin 648'i ikinci doz olmak üzere 24 milyon 567 bin 202 Kovid-19 aşısı yapıldı. Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarından faydalanarak hazırladığı bilgiye göre, 36 ilde nüfusun yüzde 20'den fazlasına en az bir doz aşı uygulandı. Bu illerden 10'unda aşının en az birinci dozunu yaptıranların oranı yüzde 25'i geçti.Nüfusuna oranla en fazla kişinin aşılandığı şehir yüzde 29.32 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 28.72 ile Çanakkale, yüzde 27.89'la Balıkesir, yüzde 27.63'le Sinop ve yüzde 26.97'yle Muğla izledi. Bu şehirlerin ardından en az bir doz aşı yapılanların oranının yüzde 25'ten fazla olduğu iller sırasıyla Tunceli, Kırklareli, Giresun, Kastamonu ve Amasya olarak kayıtlara geçti. Bu oran Tunceli'de yüzde 26.78, Kırklareli'nde yüzde 26,73, Giresun'da yüzde 26.59, Kastamonu'da yüzde 25.18 ve Amasya'da yüzde 25.16 oldu. Böylece 10 ilin nüfusunun yüzde 25'ten fazlası aşılanmış oldu.Nüfusu 15 milyon 462 bin 452 olan İstanbul'da 2 milyon 432 bin 914 kişiye en az bir doz Kovid-19 aşısı yapıldı. İstanbul, yüzde 15.73 aşılama oranıyla üç büyükşehir arasında son sırada yer aldı. Nüfusunun yüzde 22.32'sinin aşılandığı İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada Ankara ise yüzde 20.63'lük aşılama ile ikinci sırada yer aldı.