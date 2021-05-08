Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Annelerimizin kıymetinin anlaşıldığı bu gün, ülkemizde Mayıs ayında kutlanıyor. Durum böyle olunca, Anneler Günü ne zaman kutlanacak, yarın mı konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sürpriz yaparak annelerini sevindirmek ve onları mutlu etmek isteyenler, Anneler Günü ne zaman sorusu ile Anneler Günü tarihi 2021 hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.
Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da öncesinden başladı. Ülkelere Anneler Günü kutlama tarihi farklılık gösteriyor. Anneler Günü, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.
İşte, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı;
2021 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?
Yani, bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor.
Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece "insanlığı kaybetmeme" inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.
Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...
Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.