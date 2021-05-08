Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Annelerimizin kıymetinin anlaşıldığı bu gün, ülkemizde Mayıs ayında kutlanıyor. Durum böyle olunca, Anneler Günü ne zaman kutlanacak, yarın mı konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sürpriz yaparak annelerini sevindirmek ve onları mutlu etmek isteyenler, Anneler Günü ne zaman sorusu ile Anneler Günü tarihi 2021 hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN, YARIN MI?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da öncesinden başladı. Ülkelere Anneler Günü kutlama tarihi farklılık gösteriyor. Anneler Günü, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

İşte, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı;