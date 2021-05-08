Atatürk o filmi izleyince... 'Hiç bu kadar gülmemiştim'

HİÇ BU KADAR GÜLMEMİŞTİM

Cemil Filmer'in anılarından Chaplin'in Şarlo İdam Mahkumu filmine çok güldüğünü öğreniyoruz. Nasıl mı, anlatalım. 27 Temmuz 1923'te Gazi İzmir'e gittiğinde Ankara Sineması'nda Şarlo İdam Mahkumu'nu izler. Onu sinemaya davet eden Cemil Filmer'e "Cemil hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. Şunu bir daha seyretsek olmaz mı" diye sorar. Film bir kez daha gösterilir. Atatürk yine ilk defa izliyormuş gibi güler filme.

Bir başka sevdiği Chaplin filmi ise Şehir Işıkları. Atatürk bu filmi 18 Mayıs 1931'de Ankara'daki Yeni Sinema'da izliyor. Büyük bir keyifle filmi izledikten sonra Chaplin nezdinde sinemacılar için "Bunlar dünyanın büyük adamları. İnsanlığın ilerlemesine yardımcı oluyorlar" diyor.

Erik Charell'in yönettiği Kongre Eğleniyor, Ludwig Berger ile Ernst Lubitsch'in yönettiği Serseri Kral, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği İstanbul Sokaklarında Gazi'nin keyifle izlediği filmler arasında.

Fakat iki film var ki onları da seviyor ama hüzünleniyor da. İlki şu meşhur Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok filmi. Savaşın getirdiği felaketleri en iyi şekilde anlattığını söylemiş. İkinci film ise İngiliz yapımı olmasına rağmen İngiltere propagandası yapmayan ve Türklerin de kahramanlığını gösteren Çanakkale/ Tell England. Mustafa Kemal, bu filmi, 22 Ocak 1932'de Opera Sineması'nda izledikten sonra hüzünlenmiş.





BU FİLMLER NEREDE?

Bir süre önce bu köşeden Muhsin Ertuğrul'un Bir Millet Uyanıyor 'u için kamera karşısına geçtiğini yazmıştım. Meğer o görüntüler filmde kullanılmış. Ama filmin günümüze ulaşan versiyonunda bu görüntüler yok. Bu görüntüler neden filmden çıkarıldı ve şimdi nerede bilinmiyor?

Atatürk'ün çok önem verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesinin belgeseli olarak nitelendirilen İstiklal filminin akıbeti de bilinmiyordu. Kitaptan öğrendiğimiz kadarıyla bu 144 dakikalık film 1959'da İstanbul'da gösterilmiş. Sonra bu film de kayboluyor. Acaba nerede?