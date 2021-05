Atatürk o filmi izleyince... 'Hiç bu kadar gülmemiştim'

MUSTAFA KEMAL'İN İZLEDİĞİ FİLMLER LİSTESİ

Şarlo İdam Mahkumu

Batı Cephesinden Yeni Bir Şey Yok/All Quiet on the Western Front

Serseri Kral/The Vagabond King

Paris Şarkıcısı/ Innocents of Paris

Haydut Şarkısı/The Rogue Song

Aşk Resmigeçidi/The Love Parade

Şehir Işıkları/City Lights

Küçük Daktilo/Dactlylo

Atlantik/Atlantic

Deli Şarkıcı/The Singing Fool

Neşeler Diyarı/Das Land des Lachelns

İstanbul Sokaklarında

Onu Şarkı ile Söyle/ Say It with Songs

Çanakkale/Tell England

Kongre Eğleniyor/Der Kongress tanzt

Demir Kapı/Big House

Bir Çiçek İki Böcek/ Das schöne Abenteuer

Gündüz Benim Gece Senin/Ich bei Tag und du bei Nacht

Zlatye Gori

Vstrechnyi

Dniyeperstrai

Gece Bülbülü/Le Prince de minuit

Üç Ahbap Çavuş/The Cocoanuts

İstanbul Senfonisi