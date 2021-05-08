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Giriş Tarihi: 8.5.2021 15:05 Son Güncelleme: 8.5.2021 15:06

Bugün ülke genelinde yatsı ezanlarının okunmasının ardından cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacak

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bugün ülke genelinde yatsı ezanlarının okunmasının ardından cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacak

Bugün bin aydan daha hayırlı olan bu nedenle akşam yatsı ezanlarından sonra cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacak. Başkanı Prof. Dr. da “Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara ‘Âmin’ demeye davet ediyorum” dedi.

Bugün ülke genelinde yatsı ezanlarının okunmasının ardından cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşları duaya davet etti. Prof. Dr. Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara Âmin demeye davet ediyorum" dedi.

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Bugün ülke genelinde yatsı ezanlarının okunmasının ardından cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacak
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