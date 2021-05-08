Bugün ülke genelinde yatsı ezanlarının okunmasının ardından cami minarelerinden tekbirler, salavatlar ve dualar okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşları duaya davet etti. Prof. Dr. Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara Âmin demeye davet ediyorum" dedi.