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Giriş Tarihi: 8.5.2021 16:02 Son Güncelleme: 8.5.2021 16:35

Eşini defalarca bıçaklayıp öldüren cani koca: Küçük şeylerden tartıştık,bıçakladım

DHA
Eşini defalarca bıçaklayıp öldüren cani koca: Küçük şeylerden tartıştık,bıçakladım

'in Erdemli ilçesinde ikinci evliliği olan eşi 'i (48), çıkan tartışmada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan (50), yakalandı. Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım" dedi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında tartışma çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçakladı. Semra Çetin hayatını kaybetti.

ANNESİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesinin cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan, acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz, gözyaşlarına boğuldu.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ahmet Çetin, yaya olarak Silifke istikametine giderken Susanoğlu mevkisinde polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Çetin'in ilk ifadesinde, "Her zamanki gibi küçük şeylerden tartışma yaşadık. Tartışma esnasında bir anda sinirlendim ve sinirime hâkim olamayarak eşimi bıçakladım" dediği belirtildi. Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Eşini defalarca bıçaklayıp öldüren cani koca: Küçük şeylerden tartıştık,bıçakladım
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