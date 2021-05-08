İstanbul’un kültür yolu Beyoğlu’ndan geçecek

Başkan Yıldız, kültür sanat projeleriyle bireysel olarak da yakından ilgileniyor. Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'yle yaşanacak dönüşümü anlatırken gençlere ve sanata verdiği önemin altını çiziyor. Beyoğlu'nda kültür yolunu gençlerin gezmesi için Seyyah Beyoğlu projesini başlattıkları anlatıyor. Her gün 20 ila 40 çocuk evlerinden alınarak tarihi noktalar ve müzelere gezi düzenleniyor.

Yıldız gerçek bir sinema tutkunu... Özel olarak bir yönetmenden sinema eğitimi almış. Başkanlık sürecinde açtığı Akademi Beyoğlu'nda ara sıra derslere katılarak öğrencilerle bilgilerini paylaşıyor.

Özetle kültür ve sanatın merkezi olacak Beyoğlu'na yakışan bir başkan Haydar Ali Yıldız, kültür yolu projesinin detaylarını ondan dinleyelim.