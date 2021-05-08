Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir Gecesi duası ve suresi oku: Kadir Gecesi’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve yapılması gerekenler

Kadir Gecesi’nin gelişi yine büyük sevinç ve heyecan ile karşılanıyor. Ramazan ayına veda edecek olmanın burukluğunu şimdiden hissedenler, Kadir Gecesi duası, suresi ve namazı ile bugünü en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacak. Bin aydan daha hayırlı bir gece olarak adlandırılması nedeniyle bugünün rahmetinden faydalanılmaya çalışılacak. Kadir Suresi yanı sıra bugün okunacak dualar ve yapılacak ibadetler merak konusu oldu. Kadir Gecesi’nde neler yapılır, hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? İşte, Kadir Gecesi duası, suresi ve bu gece yapılması gerekenler!

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, bu yıl da aynı sevinç ile karşılandı. Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerimizden ayrı geçireceğimiz bu mübarek gece eller semaya yükselecek. Kadir Gecesi okunacak ibadetleri ve okunacak dualar ile bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanılmaya çalışılacak. Kadir Suresi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den sureler okunacak. Kadir Gecesi duası ve suresi ile bugünün rahmetinden yararlanmak isteyenler detaylara buradan ulaşabilecek. Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir gecesi duası ve suresi nasıl okunur? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve yapılması gerekenlere aşağıda yer verdik.

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

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