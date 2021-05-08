Kadir Gecesi ibadetleri! Kadir Gecesi duası ve suresi oku: Kadir Gecesi’nde neler yapılır, nasıl ibadet edilir, okunacak dualar ve yapılması gerekenler

Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, bu yıl da aynı sevinç ile karşılandı. Koronavirüs salgını nedeniyle sevdiklerimizden ayrı geçireceğimiz bu mübarek gece eller semaya yükselecek. Kadir Gecesi okunacak ibadetleri ve okunacak dualar ile bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanılmaya çalışılacak. Kadir Suresi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'den sureler okunacak. Kadir Gecesi duası ve suresi ile bugünün rahmetinden yararlanmak isteyenler detaylara buradan ulaşabilecek. Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir gecesi duası ve suresi nasıl okunur? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi okunacak dualar, yapılacak ibadetler ve yapılması gerekenlere aşağıda yer verdik.
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;
Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.
Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.
Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.
Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.
Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.
Kadir Gecesi duası, suresi, yapılması gereken ibadetler hakkındaki detaylar için haberin devamına tıklayınız.
KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Yüce dinimiz İslam için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin en başında yer alır. Kadir Gecesi'nde, Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya bu mübarek gecede başlamıştır. Kadir suresinde de bu gece ile ilgili ''bin aydan daha hayırlı'' ifadeler yer almaktadır.
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PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
Ve ma edrake ma leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER
-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.
- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")
-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.
KADİR GECESİ İÇİN TESBİH NAMAZI KILINIŞI
Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Namaza başlamadan önce, her namazda olduğu gibi kişinin dünyevi her şeyle bağını kopararak namazın huzuruna kapılması gerekir. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
4 REKAT TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir. Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur:
"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"
(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)