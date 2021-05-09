DEAŞ’ın sözde bomba timi komutanı yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'ın "müdafaa" ismi verilen hücre evlerine operasyon yaptı. Özel Harekat ekipleri eşliğinde 10 ilçede 15 farklı adrese yapılan baskınlarda DEAŞ'ın Fırat Kalkanı Bölgesi'nde sözde "Bomba Timi Komutanı" olan Muhammet H. Al D. ile yardımcılarının da olduğu 8 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında terör örgütü DEAŞ'ın Ebu Şehit kod adlı sözde emiri Abdulcabbar B. ve sahte pasaportlar temin eden "Ebu Samir El Tedmuri" kod adlı Zekeriya K.'nin de olduğu belirtildi. Operasyonda yüklü miktarda döviz bulundu.