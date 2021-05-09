Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ’ın sözde bomba timi komutanı yakalandı
Giriş Tarihi: 9.5.2021

DEAŞ’ın sözde bomba timi komutanı yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
DEAŞ’ın sözde bomba timi komutanı yakalandı
MİT ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'ın "müdafaa" ismi verilen hücre evlerine operasyon yaptı. Özel Harekat ekipleri eşliğinde 10 ilçede 15 farklı adrese yapılan baskınlarda DEAŞ'ın Fırat Kalkanı Bölgesi'nde sözde "Bomba Timi Komutanı" olan Muhammet H. Al D. ile yardımcılarının da olduğu 8 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında terör örgütü DEAŞ'ın Ebu Şehit kod adlı sözde emiri Abdulcabbar B. ve sahte pasaportlar temin eden "Ebu Samir El Tedmuri" kod adlı Zekeriya K.'nin de olduğu belirtildi. Operasyonda yüklü miktarda döviz bulundu.
İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ’ın sözde bomba timi komutanı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA