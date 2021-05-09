Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Deney tüpleriyle suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 9.5.2021 10:20

Deney tüpleriyle suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Deney tüpleriyle suçüstü yakalandı

’da uyuşturucu madde imal eden ve satan bir kişi; deney tüpleriyle, uyuşturucu ham maddeleri ve çok sayıda silahla suçüstü yakalandı.

Silivri İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen M.H. isimli şüphelinin üzerinde, aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 8.2 gram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin, bir hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı, beş ruhsatsız tabanca, altı mermi, bir av tüfeği, bir bilye atar tüfek, bir çek defteri ve 380 lira nakit para ele geçirildi.

Adresten deney tüpleri de çıktı. Şüphelinin Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde uyuşturucu maddeleri saklamak için "Zula" olarak kullandığı ve "Hurdacı" olarak bilinen bir iş yerinde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ile üç uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli M.H., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Deney tüpleriyle suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA