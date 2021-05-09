Deney tüpleriyle suçüstü yakalandı

Silivri İlçesi'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen M.H. isimli şüphelinin üzerinde, aracında ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 8.2 gram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin, bir hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı, beş ruhsatsız tabanca, altı mermi, bir av tüfeği, bir bilye atar tüfek, bir çek defteri ve 380 lira nakit para ele geçirildi.



Adresten deney tüpleri de çıktı. Şüphelinin Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde uyuşturucu maddeleri saklamak için "Zula" olarak kullandığı ve "Hurdacı" olarak bilinen bir iş yerinde yapılan aramalarda ise bir pompalı tüfek ile üç uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli M.H., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.