“Hırsızlık” dosyalarından aranıyordu! İstanbul’da yakalandı

Muğla'nun Bodrum ilçesinde 6 farklı "Hırsızlık" olayına karışan ve aranan firariyi polis, İstanbul'da yakaladı.

B.A. isimli firari; Fatih İlçesi'ne bağlı Mevlana Kapı Mahallesi üzerinde polisleri görünce şüpheli tavırlar sergiledi. Kendisini çeviren polislere isminin B.A. olduğunu söyleyen firarinin çeşitli suçlardan ötürü yedi yıl dokuz ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan söz konusu kişinin Muğla Bodrum İlçesi'nde altı farklı "Hırsızlık" olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.