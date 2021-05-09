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Giriş Tarihi: 9.5.2021 18:17

“Hırsızlık” dosyalarından aranıyordu! ’da yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Hırsızlık” dosyalarından aranıyordu! İstanbul’da yakalandı

Polisi; ’da altı farklı “Hırsızlık” olayına karışan ve aranan bir firariyi yakaladı.

Muğla'nun Bodrum ilçesinde 6 farklı "Hırsızlık" olayına karışan ve aranan firariyi polis, İstanbul'da yakaladı.

B.A. isimli firari; Fatih İlçesi'ne bağlı Mevlana Kapı Mahallesi üzerinde polisleri görünce şüpheli tavırlar sergiledi. Kendisini çeviren polislere isminin B.A. olduğunu söyleyen firarinin çeşitli suçlardan ötürü yedi yıl dokuz ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan söz konusu kişinin Muğla Bodrum İlçesi'nde altı farklı "Hırsızlık" olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Hırsızlık” dosyalarından aranıyordu! İstanbul’da yakalandı
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