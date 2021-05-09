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Giriş Tarihi: 9.5.2021 15:53

'da : Görüntüler ortaya çıktı

DHA
Konya'da kum fırtınası: Görüntüler ortaya çıktı

'nın, ve Kulu ilçelerinde dün etkili olan kum fırtınasının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu.

Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde dün saat 17.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar etkili oldu. 1 saat süren fırtına nedeniyle Cihanbeyli otobüs terminalinin çatısı uçtu. Çatıdan savrulan parçalar park halinde olan 2 otobüs ve 3 otomobile zarar verdi.

İlçe merkezi ve mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Kulu ilçesinde de fırtına nedeniyle toz bulutu oluştu, görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Bir anda rüzgarla birlikte gökyüzünü kaplayan toz bulutu paniğe neden oldu. Tarlada çalışan ve trafikte araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar toz bulutunu cep telefonu ile görüntüledi. Rüzgar nedeniyle hasar oluşan yerlerde belediye ekipleri çalışma başlattı.

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Konya'da kum fırtınası: Görüntüler ortaya çıktı
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