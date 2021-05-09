Sevgi evlerindeki çocuklardan sürpriz hediye

Her fırsatta devlet koruması altındaki çocukları ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile eşi Esra Masatlı, çocukların odalarında incelemelerde bulundu. Çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden Esra Masatlı'ya bir sürpriz yapan Zeynep Hatun Çocuk Evi'nde kalan çocuklar hazırlamış oldukları "Anneler Günü" temalı tabloyu hediye etti.
Zeynep Hatun Çocuk Evi'nde kalan Menekşe Çolak isimli bir kız çocuğu, Esra Masatlı için Anneler Günü münasebetiyle yazdığı şiiri okuyarak hediye etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Esra Masatlı, kız çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
Vali Mustafa Masatlı, Çocuk Evlerinde kalan çocuklara hizmet etmenin devletin görevi olduğunu belirterek "Sosyal Devlet ilkesinin gereği olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle değerli protokol mensubu mesai arkadaşlarımızın eşleri, hanımefendiler bu işe çok büyük katkıda sağlıyorlar. Bu destekler olmasa bu güzel manzara ile karşılaşamayız. Hepsine teşekkür ediyorum. Gençlerimizdeki, çocuklarımızda ki bu mutluluk her şeye değer." ifadelerine yer verdi.