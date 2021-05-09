Sevgi evlerindeki çocuklardan sürpriz hediye

Vali Mustafa Masatlı, Çocuk Evlerinde kalan çocuklara hizmet etmenin devletin görevi olduğunu belirterek "Sosyal Devlet ilkesinin gereği olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle değerli protokol mensubu mesai arkadaşlarımızın eşleri, hanımefendiler bu işe çok büyük katkıda sağlıyorlar. Bu destekler olmasa bu güzel manzara ile karşılaşamayız. Hepsine teşekkür ediyorum. Gençlerimizdeki, çocuklarımızda ki bu mutluluk her şeye değer." ifadelerine yer verdi.