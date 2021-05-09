SON DAKİKA: Thodex vurgununda yeni gelişme! Ethereum alan mağdur mahkemeye koştu!

TEDBİR TALEBİ İSTENDİ

Sunulan dilekçede, 'Müvekkil, davalı şirketten geçtiğimiz bir yıl içerisinde kripto para satın almış olup, tam olarak hangi tarihte aldığını ve hangi banka üzerinden ödeme yaptığını hatırlayamamaktadır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, ivedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.