SON DAKİKA: Thodex vurgununda yeni gelişme! Ethereum alan mağdur mahkemeye koştu!

Son dakika:Türkiye'de aktif olarak kullanılan kripto para borsalarından Thodex, alım satımını durdurma kararı almıştı. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 Milyar Dolarlık kripto varlıkla yurt dışına firar ettiği iddia edilirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda mağdur tarafından dilekçe verildiği öğrenilmişti. Thodex tarafından dolandırılarak, mağdur edildiğini iddia eden Ö.İ. isimli vatandaş, İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.
ETHEREUM YAKTI
İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne mağdur avukatı Sinan Keskin aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, Ö.İ.'nin Thodex'in internet sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı ve satın aldığı kripto paraların o anki piyasa değeri üzerinden davalı şirketin banka hesabına yatırdığı anlatıldı.
'SANAL CÜZDANA ULAŞAMIYORUZ'
Dilekçede yetkilisi Faruk Fatih Özer'in binlerce kişiden aldığı paralarla yurtdışına kaçtığı söylenirken,Thodex'in internet sitesi kapatıldığı ve müvekkilinin işlem yapmasının engellediği aktarıldı. Dilekçede, Ö.İ'nin kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığı ve maddi zarara uğratıldığı kaydedildi.
TEDBİR TALEBİ İSTENDİ
Sunulan dilekçede, 'Müvekkil, davalı şirketten geçtiğimiz bir yıl içerisinde kripto para satın almış olup, tam olarak hangi tarihte aldığını ve hangi banka üzerinden ödeme yaptığını hatırlayamamaktadır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, ivedilikle davalı şirketin tespit edilecek her türlü taşınır ve taşınmaz malvarlığı ile alacak haklarına ve banka hesaplarına tedbir konularak üçüncü kişilere devrinin önlenmesi talep edildi.
'ŞİMDİLİK 1000 TL ÖDENSİN'
Ö.İ.'nin 15,364 Ethereum kripto para satın aldığı ancak kripto para birimlerinin piyasa değerlerinin anlık olarak değişkenlik göstermesi nedeniyle satın aldığı kripto paranın şu anki Türk Lirası karşılığının hesaplanabilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği dilekçede, Thodex aleyhine belirsiz alacakları kapsamında şimdilik bin TL ödenmesi ve şirketin tespit edilecek malvarlığına tedbir konulmasına karar verilmesi talep edildi.
MAHKEME THODEX HESAPLARININ MEVDUAT BİLGİLERİNİ İSTEDİ
Mahkeme hazırladığı tensip tutanağında, Türkiye Bankalar Birliğine müzekkere yazılarak, davalı şirket olan Thodex'in tüm hesaplarının mevduat bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme ön inceleme duruşması için tarih verdi.