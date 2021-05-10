14 yıldır Körfez’i koruyor

İzmit Körfez'inin pis kokusu ve kötü görüntüsünden kurtulması amacıyla 18 yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında, Körfez'in etrafından pek çok noktaya devasa atık su arıtma tesisleri kuruldu. Yine İzmit Körfezi'ne akan tüm dere yataklarına, kirliliği önleyici bariyerler konuldu. Körfez çevresinde bulunan tüm sanayi kuruluşları sürekli olarak denetlenmeye başlandı. Yapılan çalışmalar ile her geçen gün ağır kokusu ve kötü görüntüsünden kurtulmaya başlayan İzmit Körfezi'nin bir daha eskiye dönmemesi ve kirlenmemesi amacıyla denizden, havadan ve karadan denetimler başladı. Deniz kontrol uçağı ile yapmış oldukları denetimler oldukça etkili oldu.Pilotlarından Hakan Osanmaz, kullandıkları uçağın Türkiye'de bulunan 4 deniz uçağından biri olduğunu belirtti. Osanmaz, "Her gün denetim yapıyoruz. Denetime, normalde sabah gün aydınlanması ile başlıyoruz. Kalktıktan sonra kıyılardan devam ederek sınırımız olan Bayramoğlu'na kadar gidiyoruz. Şüpheli gördüğümüz bir geminin hemen arkasına inip örnek alabiliyoruz. 14 yıldır yapılan denetim ve kontrollerde 40 milyona yakın ceza uygulanmıştır. İzmit Körfezi'nin sahipsiz olmadığını artık herkesin biliyor olmasıdır" dedi.