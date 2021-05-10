Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da ilginç anlar! Kızlar kovaladı o kaçtı!
Giriş Tarihi: 10.5.2021 10:04 Son Güncelleme: 10.5.2021 10:12

'da ilginç anlar! Kızlar kovaladı o kaçtı!

İHA
Adana'da ilginç anlar! Kızlar kovaladı o kaçtı!

’da ilginç anlar yaşandı. Sokakta öz çekim yapan geçk kızların cep telefonu kapkaççı tarafından çalındı. Genç kız ve kardeşi hırsızı uzun süre kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. İşte haberin ayrıntıları...

Adana'da yaşanan olay 21 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büşra (23) ile kardeşi Emine Ölker (21) kaldırımda yürürken Büşra Ölker cep telefonunu çıkartıp öz çekim yapmaya başladı.

Bu sırada karşıdan gelen bir kişi, genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. İki genç kız da kapkaççının arkasından onu kovaladı. Bir süre kovalama devam etti.

Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada Büşra Ölker tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı. Genç kız da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Genç kızlar daha sonra polise şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Kenan P. (34) olduğunu belirledi. Polis Kenan P.'nin Seyhan ilçesindeki adresine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Zanlının çaldığı cep telefonunu Büşra Ölker'e teslim edildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da ilginç anlar! Kızlar kovaladı o kaçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA