Adana'da ilginç anlar! Kızlar kovaladı o kaçtı!

Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada Büşra Ölker tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı. Genç kız da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.