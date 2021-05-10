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Giriş Tarihi: 10.5.2021 20:11 Son Güncelleme: 10.5.2021 20:11

Doktor eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İHA
Doktor eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

’nın ilçesinde cumartesi akşamı doktor olan eşi 'ı (47) 5 yerinden bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Mehmet E. (45), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Ankara'da 8 aylık evli olduğu doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Mehmet E. (45), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞKENCE SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Mehmet E.'nin ifadesinde aralarında tartışma çıktığını ve eşinin kendisini aldattığını ve terk edeceğini söylediğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlının Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşındaki çocuğunu annesinin ölümünü görmemesi için odaya kapattığı ve işkence suçlamalarını da reddettiği öğrenildi.

8 AYLIK EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

İnternetten tanışıp evlilik kararı alan çiftin 8 aylık evli oldukları, daha önce eşine kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet E.'nin işsiz olduğu ve hiçbir meslek sahibi olmadığı belirtildi. Kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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Doktor eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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