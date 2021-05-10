Metroda taciz skandalı! Tacizciden bağırarak kurtuldu

Metroda kalabalıktan faydalanan sapık seyahat eden genç kadına tacizde bulundu. Kalabalıktan dolayı yanlışlık olduğunu düşünen genç kadın tacize uğradığını fark edince çığlık atarak cinsel saldırıdan kurtuldu. Olay İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. 29 yaşındaki C.A., isimli genç kadın metroda ayakta yolculuk yapıyordu.

TACİZDEN ÇIĞLIK ATARAK KURTULDU



Aynı vagonda bulunan 45 yaşındaki M.Ç., kalabalıktan faydalanarak genç kadına yaklaşarak elle tacizde bulunmaya başladı. Genç kadın uğradığı tacizi ilk etapta metronun kalabalıklığından dolayı yanlışlıkla olduğunu düşündü. Ancak M.Ç., tarafından cinsel taciz eylemi devam edince mağdur kadın çığlık atarak yardım istedi.

'BACAKLARIMA DOKUNDU'



Genç kadının çığlık atması üzerine metroda bulunan vatandaşlar ve güvenlik görevlileri saldırgana müdahalede bulundu. Gözaltına alınan M.Ç., karakolda verdiği ifadesinde kendisine iftira atıldığını C.A.'ya yönelik taciz eyleminde bulunmadığını anlattı. Genç kadın ise verdiği ifadesinde şüphelinin kendisine yaklaşarak bacaklarına dokunduğunu ve bu eylemi birkaç kez yaptığını belirtti.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



İfadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı M.Ç., hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.