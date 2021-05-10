Yasak dinlemediler! Dernekte toplandılar!

İstanbul Polisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Fatih İlçesi İskender Paşa Mahallesi'nde bir adresi denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde "Dernek" olarak faaliyet yürütülen adreste yapılan kontrollerde; 22 kişinin masalar etrafında oturarak oyun oynadıkları, arka bölümde beş kişinin yasa dışı kumar oynadıkları ve masa üzerinde dört bin 500 lira nakit para olduğu tespit edildi. Adreste bulunan ve sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 93 bin 660 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi Y.P. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.