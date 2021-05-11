5 dakika içerisinde hem dolandırdı, hem çaldı!

Buna inanan pastane çalışanı da hem tatlıyı hem de 80 TL para üstünü şüpheliye. Görüntülerde bir elinde tatlı bulunan şüphelinin kaldırımda yürürken Özdemir'e ait çantayı görmesi, geri dönerek çantalı alıp, rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşması görülüyor. Şüphelinin ayrıca olay yerinden uzaklaşırken şarkı söylediği belirtildi.