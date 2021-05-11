5 dakika içerisinde hem dolandırdı, hem çaldı!

Konya'da 5 dakika içerisinde pastaneciyi dolandıran mağaza sahibinin de el çantasını çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin bir elinde tatlı diğer elinde çaldığı çanta ile şarkı söyleyerek olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan ev eşyası satan bir mağazada meydana geldi. İş yerini kapatmaya hazırlanan Ramazan Özdemir (43), el çantasını iş yerinin önünde unutup, yoğurt almak için yolun karşısındaki markete gitti.
Döndüğünde çantasının yerinde olmadığını fark eden Özdemir, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde içerisinde tabanca, 150 TL para, kredi ve kimlik kartlarının olduğu çantasının bir erkek şahıs tarafından çalındığı gördü. Özdemir, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
5 DAKİKA ÖNCEDE PASTANEYİ DOLANDIRMIŞ
Yapılan incelemede hırsızın olaydan 5 dakika öncede yakındaki bir pastaneyi de dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin pastane çalışanına, kendisinin komşu kasabın oğlu olduğunu, babasının tatlı istediğini, para üstünü vermesi durumunda kendisine 100 TL getireceği söyledi.
Buna inanan pastane çalışanı da hem tatlıyı hem de 80 TL para üstünü şüpheliye. Görüntülerde bir elinde tatlı bulunan şüphelinin kaldırımda yürürken Özdemir'e ait çantayı görmesi, geri dönerek çantalı alıp, rahat tavırlarıyla olay yerinden uzaklaşması görülüyor. Şüphelinin ayrıca olay yerinden uzaklaşırken şarkı söylediği belirtildi.
Kamera görüntülerinden şüphelinin hafif ticari araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, yanındaki iki kişi ile birlikte yolda yürüyen bir genç kızı da takip ettikleri görüldü.