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Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:35

Arefe günü , çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde yarın ve kaça kadar dağıtım yapıyor?

Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde yarın kargolar çalışıyor mu ve kaça kadar dağıtım yapıyor?

Bayramın habercisi Arefe gününün gelmesi ile birlikte birçok konu da araştırılıyor. Bunların başında, arefe gününde yarın , çalışıyor mu ve bayramda kargolar kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu yer alıyor. Arefe gününde PTT Kargo başta olmak üzere, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde işlemleri olanlar, arefe günü ve bayramda kargoların çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde kargo çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Peki, 2021 arefe günü kargolar açık mı, kaça kadar açlışıyor? Arefe gününde ve bayramda kargolar yarım gün mü ve kaça kadar açık? İşte, bayramda kargoların çalışma saatleri

Ramazan ayının son günlerini yaşarken Ramazan Bayramı 2021 için de geri sayım sürüyor. Arefe gününün gelmesi ile birlikte gündelik hayata dair birçok detay araştırılıyor. Bunlar arasında, arefe günü kargolar açık mı, yarım gün mü sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde kargoların çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor.

BAYRAMDA VE 12 MAYIS AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPIYOR MU?

Ramazan Bayramı arefesinde PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubeleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olanlar, arefe günü yarın kargolar açık mı, kapalı mı ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte, bayramda ve 12 Mayıs arefede kargolar çalışıyor mu ve kaça kadar dağıtım yapıyor sorularına ilişkin detaylar...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo çalışma saatleri yaklaşan Arefe Günü sebebiyle milyonların gündemine geliyor.

Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

AREFEDE KARGOLAR KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Buna karşın, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kargo gönderim işlemlerinin öğle vaktine kadar dağıtım işlemlerinin ise akşam mesai bitimine kadar sürmesi bekleniyor.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde, kargolar muafiyet listesinde bulunuyordu. Ancak, resmi tatillerde kargo firmaları çalışmıyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIR MI?

13, 14, 15 Mayıs Ramazan Bayramı süresince de kargolar kapalı olacak.

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Arefe günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde yarın kargolar çalışıyor mu ve kaça kadar dağıtım yapıyor?
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