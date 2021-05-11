Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumun ağır olduğu aktarıldı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre köydeki vatandaşlar ise ekipler gelene kadar şarampole yuvarlanan araç içindeki yaralıları çıkardı.