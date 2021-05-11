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Giriş Tarihi: 11.5.2021 18:10 Son Güncelleme: 11.5.2021 21:23

’de şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

İHA
Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

’de minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelerde, 2'si ağır 15 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan Hasan Nejat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, merkeze bağlı Aşağı köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman B. idaresindeki köy minibüsü merkezden Yelesen köyüne gideceği sırada Aşağı köy girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumun ağır olduğu aktarıldı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre köydeki vatandaşlar ise ekipler gelene kadar şarampole yuvarlanan araç içindeki yaralıları çıkardı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Nejat, (75) buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilirken yaşamını yitirdi.

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Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı
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