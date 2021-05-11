Bingöl’de minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 14 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Aşağı köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman B. idaresindeki köy minibüsü merkezden Yelesen köyüne gideceği sırada Aşağı köy girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
15 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralanırken, 2 kişinin durumun ağır olduğu aktarıldı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre köydeki vatandaşlar ise ekipler gelene kadar şarampole yuvarlanan araç içindeki yaralıları çıkardı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Nejat, (75) buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilirken yaşamını yitirdi.