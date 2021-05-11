Estetik çılgınlığına avukattan uyarı! Kaçak işletmelerde beden hakkınız ihlal edilir

Kozmetik cerrahi işlemlere yönelen insanların sayısı dünya genelinde milyonlarla ifade ediliyor. Estetik kaygılarla başvurulan bu yöntemde işin sonu her zaman güzel bitmiyor. Geçmişten günümüze hukuk sorunu olarak da karşımıza çıkan kozmetik cerrahi sektörü, avukat Elvan Kılıç tarafından "Kozmetik Cerrahi Hukuk" isimli kitapta mercek altına alındı. Sektörde A'dan Z'ye yaşanabilecek her türlü hukuksal sorun ve çözüm yöntemleri, kitabın konusu oldu.

ESTETİK ÇILGINLIĞININ SONUÇLARI

Avukat Kılıç'ın kitabında işinin ehli olmayan kimi kaçak işletmelerin kullandığı teknolojilerin tam tersi etki yaparak güzelliğe ve doğallığa zarar verdiği belirtildi. Bu durumda bireylerin bedenleri ile ilgili kişisel hakların ihlal edildiği vurgulandı. Kitapta kozmetik cerrahi alanında yapılan teknolojik uygulamalardan doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar ve Yargıtay'ın bu alandaki yaklaşımı, hukuki teorileri ve çözümleri de okuyucuya aktarıldı.

HUKUKİ YOLLAR VE CEZAİ SORUMLULUK

Kozmetik cerrahi alanında uzmanlaşan hekimler ile hastalar ve müşteriler arasında oluşabilecek hukuksal ilişkilerin irdelendiği kitapta, yapılan sözleşmelerin hukuki niteliği, gidilebilecek hukuki yollar ve cezai sorumluluklara değinildi.



Güzellikte kullanılan teknolojilerin hukuk dalında ayrı bir alan yarattığını ve bu alanda uzmanlaşmış eser bulmanın zor olduğunu dile getiren avukat Elvan Kılıç, hukuk tarihine tıp ve sağlık hukuku alanlarındaki boşluğu dolduracak bir eser bırakmak istediğini dile getirdi.