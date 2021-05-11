Hatay'ın Arsuz ilçesinde şaşırtan görüntü: Mor renkli zehirli denizanaları kıyıya vurdu!

İlkbahar aylarında kalabalıklaşabiliyorlar. Uzun kolları olan bu türün yakıcılığı çok yüksek. Temas edilmesi durumunda kızarıklık, ağrı ve acı verebilir. Temas eden bölge hemen deniz suyu ile iyice yıkandıktan sonra sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda var. Bunların yoğun olduğu bölgelerde denize girilmemeli" dedi.