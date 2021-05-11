İBB’ye pankartlı tepki: 978 at nerede?

Meclis kararıyla Adalar'daki faytonlara son veren İBB, ilçedeki bin 200 atı sorumluluğuna almıştı. Bu atlardan 978 tanesi kayboldu. Yönetim 224 atın bakımları esnasında öldüğünü açıkladı. Ardından da Tarım Bakanlığı tarafından deri atlarına yerleştirilen çiplerle İBB yönetiminin doğru verileri açıklamadığı ortaya çıktı.Atlarla ilgili bilgi ve belgeler arttıkça, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın atların ilçe dışına çıkartılmasında yasa dışı olarak İBB adına iş yaptığı görüldü. Akpolat, bilgilerin hemen her gün artarak ortaya çıkması sonrasında apar topar sosyal medya hesabında atlarla birlikte çekilen fotoğrafları sildi. Derin bir sessizliğe gömülen İBB yönetiminin Adalar'da atlara yönelik bakım görüntüleri ise pes dedirtti. Pislik içinde kalan atların bakımsızlıktan oldukları yere yığılıp öldüğü görüldü. İBB yönetimi ise vahşet karşısında sessiz.Tarım Bakanlığı; 31 Aralık 2019'da yeni uygulamaya geçmiş; at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanların, boyunlarına uygulanacak mikroçiple kayıt altına alınarak takip edilmesini sağlamıştı. Bu kapsamda, tek tırnaklı hayvancılık işletmeleri belirlenerek tüm hayvanlar tanımlandı.