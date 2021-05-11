Kaçak yapılaşma Sisdağı’nı yok etti

Trabzon ve Giresun'un ortak kullandığı yüzlerce yayla evinin bulunduğu Sisdağı Yaylası, kaçak ve çirkin yapılaşmanın en kötü örneğini gözler önüne seriyor. Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan 'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası, kaçak yapıların yıkılmasına rağmen çarpık yapılaşmanın en kötü örneklerinden biri olarak gösterilmekten kurtulamadı. Betonarme yapılarla site görünümüne kavuşan Sisdağı Yaylası, yöre sakinleri tarafından artık Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor.