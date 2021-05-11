“Kas geliştirme” adı altında satacaklardı! 189 bin adet ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; sahte ve kaçak vücut geliştirme ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Fatih İlçesi'ndeki iki ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 189 bin 373 adet ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ve insan sağlığına zararlı oldukları ifade edilen sahte ve kaçak ürünlerin yağ yakıcı, kas onarıcı, kas geliştirici, besin ve hormon takviyesi olarak satılamadan operasyonla ele geçirildiği ifade edildi. Ülkemizde satışı yasak olan, ölümlere kadar varabilen sonuçlar doğurabilen ve el konulan ürünler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin toplamda iki milyon 556 bin lira olduğu vurgulandı. Gözaltına alınan Y.P. isimli şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.