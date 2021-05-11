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Giriş Tarihi: 11.5.2021

Tam kapanma sonuç verdi vaka sayıları hızla düşüyor

Tam kapanma sonuç verdi vaka sayıları hızla düşüyor
Türkiye'de dün 213 bin 863 Kovid- 19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1734 oldu.Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, olarak kayda geçti. ANKARA
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Tam kapanma sonuç verdi vaka sayıları hızla düşüyor
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