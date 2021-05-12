Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kurucam köyünde 2005'te bıçaklanarak öldürülen ve 16 yıl sonra katili bulunan 74 yaşındaki Fadime Balcı'nın köyde yaşayan yakınları, SABAH'a konuştu. Olayla ilgili 63 kişinin DNA karşılaştırması yapıldı ancak o dönemde herhangi bir sonuç elde edilemedi. Faili meçhul olarak rafa kaldırılan dosya, 16 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri tarafından raftan tekrar indirildi. Olay yerinde elde edilen parmak izi ile DNA örnekleri uyuşan katil zanlısı Hüray Balcı (34) tutuklandı. Talihsiz kadının yeğeni Tekin Bakırcı (63), "16 yıl şüpheyle yaşadık. Şükürler olsun ki cinayetin faili bulundu. Halamın altınları ve parasını almak için bıçaklayarak öldürmüş" dedi. Bakırcı'nın eşi Güner Bakırcı ise "Herkes zan altındaydı. Komşularımızla gidip gelemez olmuştuk korkudan" diye konuştu.