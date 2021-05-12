Alacak verecek kavgasında kan aktı! 1'i bekçi 2 kişi öldü, 1 bekçi yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2469 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bekçi Fatih Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle meslektaşı T.K. ile sokakta buluşmak için anlaştı. T.K. ise şoför arkadaşı Soner K. ile birlikte otomobille buluşma noktasına geldi. Fatih Ö. de meslektaşının geldiği otomobilinin arka koltuğuna geçip oturdu.