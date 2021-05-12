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Giriş Tarihi: 12.5.2021 18:25 Son Güncelleme: 12.5.2021 18:26

Alacak verecek kavgasında kan aktı! 1'i 2 kişi öldü, 1 bekçi yaralandı

İHA
Alacak verecek kavgasında kan aktı! 1'i bekçi 2 kişi öldü, 1 bekçi yaralandı

'da Fatih Ö., alacak verecek nedeniyle meslektaşı T.K. ile buluştu. T.K., şoför arkadaşı ile buluşma noktasına gelirken, Fatih Ö., ikilinin olduğu araca bindi. Burada başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve Fatih Ö., Soner K.'yı başından vurdu. Ardından T.K., araç içerisinden kaçmaya çalışırken Fatih Ö., meslektaşının da arkasından ateş etti ve kurşun T.K.’nın kafasını sıyırdı. Fatih Ö., daha sonra kendi başına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2469 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bekçi Fatih Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle meslektaşı T.K. ile sokakta buluşmak için anlaştı. T.K. ise şoför arkadaşı Soner K. ile birlikte otomobille buluşma noktasına geldi. Fatih Ö. de meslektaşının geldiği otomobilinin arka koltuğuna geçip oturdu.

BEYLİK TABANCASIYLA BAŞINDA VURDU

İkili arasında araç içerisinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatih Ö., beylik tabancasını çıkarıp Soner K.'yı başından vurdu.

KURŞUN KAFASINI SIYIRDI

Ardından T.K., araç içerisinden kaçmaya çalışırken Fatih Ö., meslektaşının da arkasından ateş etti ve kurşun T.K.'nın kafasını sıyırdı. Fatih Ö. ise olayın ardından otomobilin arka koltuğunda kendi kafasına sıkarak intihar etti.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Fatih Ö. ve Soner K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan T.K. ise hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerine Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci gelerek olay hakkında bilgi aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Alacak verecek kavgasında kan aktı! 1'i bekçi 2 kişi öldü, 1 bekçi yaralandı
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