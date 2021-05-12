Eczane çalışma saatleri Arefe Günü'nü gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Bayram ve Arefenin bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle eczanelerin çalışma durumu gündeme geldi. Tam bu noktada üç gün sürecek Ramazan Bayramı öncesinde eczanelerin arefe mesaisini merak ediliyor. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler belli saate kadar açık olacak. Bu yıl arefe günü 12 Mayıs'ta başladı ve yarım gün tatil ilan edildi. Buna göre Arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde eczaneler yarım gün mü, kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe Günü eczane çalışma saatleri sorgulamaları sabah saatleri itibariyle başladı. 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan Bayramı arefesine denk geliyor. Bayram tatili bu sene 4.5 gün sürecek. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma sistemleri bulunmaktadır.