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Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde eczaneler yarım gün mü, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 09:08

Arefe günü , çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde , kaça kadar açık?

Arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde eczaneler yarım gün mü, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı Arefe Günü 12 Mayıs’ta idrak edilirken pek çok kurumun çalışma durumu merak ediliyor. Arefe Günü ve sonrasında yaşanacak olan Ramazan Bayramı dolayısıyla araştırılmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bugün , yarım gün mü sorusuna yanıt aranıyor. 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde yaşanacak olan Ramazan Bayramı'nın tam kapanma dönemine denk gelmesinden dolayı eczanelerin mesaisi araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Buna göre; , çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde , kaça kadar açık?

Eczane çalışma saatleri Arefe Günü'nü gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Bayram ve Arefenin bu yıl hafta içerisine denk gelmesi nedeniyle eczanelerin çalışma durumu gündeme geldi. Tam bu noktada üç gün sürecek Ramazan Bayramı öncesinde eczanelerin arefe mesaisini merak ediliyor. Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler belli saate kadar açık olacak. Bu yıl arefe günü 12 Mayıs'ta başladı ve yarım gün tatil ilan edildi. Buna göre Arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde eczaneler yarım gün mü, kaça kadar açık?

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe Günü eczane çalışma saatleri sorgulamaları sabah saatleri itibariyle başladı. 12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan Bayramı arefesine denk geliyor. Bayram tatili bu sene 4.5 gün sürecek. Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma sistemleri bulunmaktadır.

BAYRAMDA VE AREFE GÜNÜNDE ECZANELER AÇIK&NBSP; MI, YARIM GÜN MÜ?

Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM'ler 13.00'e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Bugün eczaneler öğlene kadar çalışıyor.

ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL ÖĞRENİLİR?

Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

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Arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda ve arefe gününde eczaneler yarım gün mü, kaça kadar açık?
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