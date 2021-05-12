Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçileceğinden destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılacaktır.