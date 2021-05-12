Koronavirüs pandemisi nedeniyle esnafa verilen Mayıs ayı kira yardımı ve gelir kaybı desteği ödemeleri için tarih bekleniyor. Binlerce esnafın faydalandığı ödeneğin bu aya ilişkin ödemelerinin kısa süre içerisinde başlaması beklenirken binlerce vatandaş konuya dair detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "Kira yardımı, gelir kaybı desteği ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Esnafa kira yardımı gelir kaybı desteği geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre; 19 Mart itibarıyla ödendiği ifade edilmişti.
GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklama gelmedi.
GELİR KAYBI DESTEĞİ NEDİR?
COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Alınan bu karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği ödemesi gerçekleştirilmekteydi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 19:00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmaya geçileceğinden destek başvurusu onaylanarak Ocak, Şubat ve Mart aylarında verilen gelir kaybı ve kira desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 29 Nisan 2021 tarihli ve 3929 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince tekrar başvuru yapmaya gerek olmaksızın bir ay daha aynı tutarlarda destek ödemesi yapılacaktır.