Mübarek Ramazan Bayramı 2021 tarihi geldi. Arefe günü geride kalırken gündelik hayata dair birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, bayramda sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde ve bayramda sağlık kuruluşlarının çalışma sistemi de değişiklik gösterebiliyor.
Olası sağlık problemlerine karşı en yakın sağlık ocaağı veya özel - devlet hastanesine gitme ihtimaline karşı, bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor. İşte, bayramda sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu, açık mı konusuyla ilgili detaylar
SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA AÇIK MI?
13,14 ve 15 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi.
Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" denildi.
SAĞLIK OCAKLARI BAYRAMDA AŞI YAPACAK MI?
Bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Böylece isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?
Hastaneler de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi bugünlerde çalışmayacak.
Ancak acil bölümü yine hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler kapalı olacak.