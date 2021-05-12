Mübarek Ramazan Bayramı 2021 tarihi geldi. Arefe günü geride kalırken gündelik hayata dair birçok detay da araştırılıyor. Bunların başında, bayramda sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, çalışıyor mu sorusu yer alıyor. Bilindiği gibi, resmi tatil günlerinde ve bayramda sağlık kuruluşlarının çalışma sistemi de değişiklik gösterebiliyor.

BAYRAMDA HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

Olası sağlık problemlerine karşı en yakın sağlık ocaağı veya özel - devlet hastanesine gitme ihtimaline karşı, bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı sorusu hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor. İşte, bayramda sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu, açık mı konusuyla ilgili detaylar