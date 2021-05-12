Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları duyurulan MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları, bugünkü canlı çekilişle birlikte belli olacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunda, aylardır söz konusu sayıları bilen çıkmaması sebebiyle devir eden büyük ikramiye tutarı 151 Milyon Türk Lirası'nı aşmış durumda. Çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online ve MPİ bayilerinde kupon dolduran şans oyunu severler, kazandıran numaralara ilişkin 12 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 MAYIS)

MPİ 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;