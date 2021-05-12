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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 12.5.2021 19:55 Son Güncelleme: 12.5.2021 19:56

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Online ile 12 Mayıs çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün ile Youtube canlı yayında çekilişi yapılarak kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (12 Mayıs 2021 Çarşamba) açıklanacak. Aylardır 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması nedeniyle peş peşe gelen devirlerle 151 Milyon TL rekor ikramiye tutarının sahibi olmak umuduyla üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek adına açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 12 Mayıs çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama sayfası detayları.

Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube ortak canlı yayında şanslı numaraları duyurulan MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları, bugünkü canlı çekilişle birlikte belli olacak. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunda, aylardır söz konusu sayıları bilen çıkmaması sebebiyle devir eden büyük ikramiye tutarı 151 Milyon Türk Lirası'nı aşmış durumda. Çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online ve MPİ bayilerinde kupon dolduran şans oyunu severler, kazandıran numaralara ilişkin 12 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (12 MAYIS)

MPİ 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 12 Mayıs Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 12 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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