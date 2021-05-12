Son dakika: Ahırdaki cinayette sır perdesi aralandı! Dehşetin ardından 4 bin lira çıktı...

İstanbul Hadımköy'de 7 ayrı suçtan kaydı olan ve aranması olduğu için sahte kimlikle dolaşan bölgedeki ahırda hayvancılıkla uğraşan Sertaç Yorga (44) bir süre yanında çoban olarak çalışan Türkmenistanlı İkram Shohrat (34) tarafından 4 bin liralık maaş borcunu vermediği gerekçesiyle ahırda pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli İkram Shohrat Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Silivri'de başka bir çiftliğin ahırında saklanırken yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde; "Borcumu istedim vermedi. Önce o bana doğru ateş etti bende pompalı ile vurdum" dediği ileri sürüldü.



Arnavutköy Hadımköy -Esenyurt yolunda 28 Nisan günü bir ahırda meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve hakkında 8 yıl kesilmiş hapsi olduğu için de aranması olan Sertaç Yorga aylar öncesinde yolun kenarında bulanan köye gelerek hayvancılık yapmaya başladı. Komşularına kendisini "Mesut" olarak tanıtan Sertaç Yorga köyün dışına çıktığında ise abisinin kimliğini kullanarak isminin "Serhat" olduğunu söyledi. Sertaç Yorga'nın yanında çoban olarak çalışan ve hayvanlar ile ilgilenen Türkmenistanlı İkram Shohrat ise kendisini çevreye Şakir olarak tanıttı. İddiaya göre İkram ile patronu Sertaç Y. arasında son zamanlarda problemler yaşanmaya başladı. Sürekli tartışan ikilinin zaman zamanda kavga ettikleri öne sürüldü.



POMPALI İLE VURDU



Olaydan bir hafta önce çıkan tartışmanın ardından Sertaç Yorga, işçisi olan İkram'ı işten kovdu. Olay günü Yorga'yı arayan İkram 4 bin lira maaş alacağı olduğunu ve almaya geleceğini söyledi. Bir süre sonrada Yorga'nın ahırına geldi. İddiaya göre ikili yine tartıştı ve tartışma esnasında Yorga tabanca ile ateş açtı. Bu sırada İkram Shohrat'ta duvarda asılı olan pompalı tüfeği alıp Sertaç Yorga'y ı vurdu olay yerinden kaçtı.



AHIRDA ÖLDÜRDÜ AHIRDA YAKALANDI



Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Türkmenistanlı olan ve kaydı bulunmayan çobanı bulmak için yüzlerce saat kamera görüntüsü izlendi. Yapılan çalışmalarda Silivri'de bir ahırda saklandığı belirlenen İkram Shohrat önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İkram tutuklandı.