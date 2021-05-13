Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Alev Alev yeni bölüm merakla bekleniyor. Geçen haftaki son bölümde Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulması damga vurmuştu. Yaşanan tüm bu olayların ardından yeni bölümü merakla bekleyen dizi severler 13 Mayıs 2021 tv yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Normalde bu akşam 27.bölümüyle yayınlanması beklenen dizinin yerine farklı bir yapım yer alıyor. Bu kapsamda yapımın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanmaya başlandı. Buna göre; Alev Alev bu akşam var mı, neden yok? Alev Alev yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Mayıs 2021 Show TV akışı

ALEV ALEV BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Alev Alev yeni bölüm ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Alev Alev Show TV'nin 13 Mayıs Perşembe tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Ağır Romantik adlı film yayınlanacak. Haberimizde, Alev yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına erişebilirsiniz…