Annesını gözyaşlarıyla uğurladı

Ankara'da, 8 ay önce evlendiği eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47) için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cinayet öncesi Mehmet Erdoğan'ın odaya kapatıp ellerini bağladığı Zeynep Erdoğan'ın oğlu Ahmet A. da (16) cenazede hazır bulundu. Tabutu açıp annesini son kez gören Ahmet A.'yı, tören boyunca babası teskin etmeye çalıştı. Zeynep Erdoğan'ın babası Atilla Öğredici, Almanya'da yaşadıklarını belirterek, "Evlendiği kişiyi bir kez gördüm, tanımıyordum. Evliliğe onay vermedim" dedi.