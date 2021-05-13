Mübarek Ramazan ayının sona ermesinin ardından 13 Mayıs bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanıyor. Bu kapsamda; banka çalışma saatleri de merak edilmeye başlandı. Bayramın ilk gününde bankacılık işlemleri olanlar, işlemlerini nasıl yapabileceğini, EFT ve havalenin yapılıp yapılmayacağına dair sorulara yanıt arıyor. Bu kapsamda; bayramda Bayramda bankalar açık mı çalışıyor mu tatil mi? 13 Mayıs Ramazan Bayramı'nın ilk günü bugün bankalar açık mı, EFT ve havale işlemi yapılır mı?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
12 Mayıs 2021 Çarşamba (arefe) günü bankalar açık olacak ancak belirli bir saate kadar hizmet verecek.
AREFEDE BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILIR MI?
Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 12 Mayıs Çarşamba günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.
12 Mayıs öğleden sonra yapılan online işlemler ise 18 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
FLAŞ AÇIKLAMA!
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.
Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.